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Де Брюйне вместо Манчестер Сити мог оказаться в ПСЖ или Баварии

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Кевин Де Брюйне сообщил, что мог продолжить карьеру в другом топ-клубе Европы.
Кевин Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне рассказал, что в 2015 году у него было несколько вариантов трансфера из Вольфсбурга, однако он остановил свой выбор на “горожанах“.

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“У меня были варианты продолжить карьеру - в Баварии, ПСЖ или остаться в Вольфсбурге. Но тот стиль игры, который был у Манчестер Сити, подходил мне больше всего“, - приводит слова Де Брюйне BBC.

Спустя год после перехода бельгийца на пост главного тренера “горожан“ пришел Хосеп Гвардиола, при котором Де Брюйне раскрыл свой потенциал.

Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне считает себя лучшим игроком АПЛ.

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Теги: Кевин де Брюйне, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол
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