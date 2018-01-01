Де Брюйне вместо Манчестер Сити мог оказаться в ПСЖ или Баварии

Кевин Де Брюйне сообщил, что мог продолжить карьеру в другом топ-клубе Европы.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне рассказал, что в 2015 году у него было несколько вариантов трансфера из Вольфсбурга, однако он остановил свой выбор на “горожанах“.

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“У меня были варианты продолжить карьеру - в Баварии, ПСЖ или остаться в Вольфсбурге. Но тот стиль игры, который был у Манчестер Сити, подходил мне больше всего“, - приводит слова Де Брюйне BBC.

Спустя год после перехода бельгийца на пост главного тренера “горожан“ пришел Хосеп Гвардиола, при котором Де Брюйне раскрыл свой потенциал.

Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне считает себя лучшим игроком АПЛ.

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