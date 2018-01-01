Легенда Ливерпуля: Салах может стать в один ряд с Месси и Роналду

Валлийская легенда Иан Раш поделился мнением об игре лидера Ливерпуля Мохамеда Салаха.

Легенда сборной Уэльса и Ливерпуля Иан Раш заявил, что игрок “красных“ Мохамед Салах имеет все шансы достигнуть уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду при условии, что он сохранит свою нынешнюю форму.

Читай также: Журналистка пообещала обнажиться, если игрок Ливерпуля станет лучшим бомбардиром АПЛ

“Если бы несколько месяцев назад кто-то сказал, что Салах сможет забить 30 голов, то я бы наверное рассмеялся. Но он достигнул этой отметки, а его игра потрясает. Я не смогу забыть, как он забил четыре мяча Уотфорду, при этом еще и создал три голевых момента своим партнерам.

Читай также: Легенда Ромы назвал игрока Ливерпуля одним из лучших футболистов в мире

Салах может стать в один ряд с Месси и Роналду, если продолжит из года в год демонстрировать такой же высокий уровень игры. А это невероятный результат, ведь Месси и Роналду - величайшие футболисты планеты“, - приводит слова Раша Omnisport.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити Кевин Де Брюйне отдал свой голос Мохамеду Салаху в борьбе за звание лучшего игрока АПЛ.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.