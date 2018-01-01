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Легенда Ливерпуля: Салах может стать в один ряд с Месси и Роналду

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Валлийская легенда Иан Раш поделился мнением об игре лидера Ливерпуля Мохамеда Салаха.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

Легенда сборной Уэльса и Ливерпуля Иан Раш заявил, что игрок “красных“ Мохамед Салах имеет все шансы достигнуть уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду при условии, что он сохранит свою нынешнюю форму.

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“Если бы несколько месяцев назад кто-то сказал, что Салах сможет забить 30 голов, то я бы наверное рассмеялся. Но он достигнул этой отметки, а его игра потрясает. Я не смогу забыть, как он забил четыре мяча Уотфорду, при этом еще и создал три голевых момента своим партнерам.

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Салах может стать в один ряд с Месси и Роналду, если продолжит из года в год демонстрировать такой же высокий уровень игры. А это невероятный результат, ведь Месси и Роналду - величайшие футболисты планеты“, - приводит слова Раша Omnisport.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити Кевин Де Брюйне отдал свой голос Мохамеду Салаху в борьбе за звание лучшего игрока АПЛ.

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Теги: Мохамед Салах, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол
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