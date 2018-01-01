Мхитарян пропустит ближайший матч АПЛ из-за травмы
Полузащитник Арсенала Генрих Мхитарян пропустит ближайший матч чемпионата Англии с Саутгемптоном, сообщает BBC.
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Армянин получил повреждение во втором тайме матча Лиги Европы против ЦСКА и был заменен. Главный тренер “канониров“ Арсен Венгер сообщил, что у футболиста проблемы с коленом, однако точные сроки восстановления и степень серьезности травмы будут известны после прохождения медосмотра.
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Кроме того, воскресный матч АПЛ пропустит голкипер Давид Оспина, который даже не попал в заявку Арсенала на игру с ЦСКА из-за травмы голеностопа. Вратарь пропустит около 2-3 недель.
Напомним, лондонский Арсенал разгромил ЦСКА со счетом 4:1 в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. На нашем сайте вы можете посмотреть видео голов и обзор этого поединка.
Ранее сообщалось, что игрок Арсенала Генрих Мхитарян назвал главную причину ухода из Манчестер Юнайтед.
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