Мхитарян пропустит ближайший матч АПЛ из-за травмы

Генрих Мхитарян получил повреждение в матче Лиги Европы с ЦСКА.

Полузащитник Арсенала Генрих Мхитарян пропустит ближайший матч чемпионата Англии с Саутгемптоном, сообщает BBC.

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Армянин получил повреждение во втором тайме матча Лиги Европы против ЦСКА и был заменен. Главный тренер “канониров“ Арсен Венгер сообщил, что у футболиста проблемы с коленом, однако точные сроки восстановления и степень серьезности травмы будут известны после прохождения медосмотра.

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Кроме того, воскресный матч АПЛ пропустит голкипер Давид Оспина, который даже не попал в заявку Арсенала на игру с ЦСКА из-за травмы голеностопа. Вратарь пропустит около 2-3 недель.

Напомним, лондонский Арсенал разгромил ЦСКА со счетом 4:1 в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. На нашем сайте вы можете посмотреть видео голов и обзор этого поединка.

Ранее сообщалось, что игрок Арсенала Генрих Мхитарян назвал главную причину ухода из Манчестер Юнайтед.

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