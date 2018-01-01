Моуринью закупил спортивное питание перед дерби с Манчестер Сити

Жозе Моуринью перед манчестерским дерби решил запастись протеином.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью решил основательно подготовиться к дерби с Манчестер Сити и быстро накачаться.

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Британское издание The Sun заметило Моуринью у гостиницы The Lowry, где находится база команды. Португалец был одет в спортивный костюм, а в руках у него были большие банки с протеином.

Жозе Моуринью закупил протеин перед матчем с Ман Сити thesun.co.uk/

Матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед пройдет в субботу, 7 апреля на стадионе Этихад.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью планирует полностью перестроить состав Манчестер Юнайтед.

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