Моуринью закупил спортивное питание перед дерби с Манчестер Сити
Жозе Моуринью перед манчестерским дерби решил запастись протеином.
Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью решил основательно подготовиться к дерби с Манчестер Сити и быстро накачаться.
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Британское издание The Sun заметило Моуринью у гостиницы The Lowry, где находится база команды. Португалец был одет в спортивный костюм, а в руках у него были большие банки с протеином.
Матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед пройдет в субботу, 7 апреля на стадионе Этихад.
Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью планирует полностью перестроить состав Манчестер Юнайтед.
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