Игрок Тоттенхэма не может выбить у клуба новый контракт с повышением зарплаты
Мусса Дембеле никак не может достигнуть компромисса с Тоттенхэмом.
Полузащитник Тоттенхэма Мусса Дембеле не может прийти к соглашению с руководством клуба по вопросу нового контракта.
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По информации The Telegraph, бельгиец хочет заключить контракт сроком на три года с повышением зарплаты. Дембеле рассчитывает получать 100 тысяч фунтов в неделю (около 114 тысяч евро) вместо 80 тысяч фунтов (около 91 тысячи евро), которые он зарабатывает сейчас.
Однако президент Тоттенхэма Даниэль Леви не готов выплачивать 30-летнему хавбеку такую зарплату из-за его плохой статистики в текущем сезоне.
Ранее сообщалось, что ПСЖ может подписать игрока Тоттенхэма, на которого нацелился Реал.
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