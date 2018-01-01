Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игрок Тоттенхэма не может выбить у клуба новый контракт с повышением зарплаты

Комментариев: 0
Мусса Дембеле никак не может достигнуть компромисса с Тоттенхэмом.
Мусса Дембеле
Мусса Дембеле
Getty Images

Полузащитник Тоттенхэма Мусса Дембеле не может прийти к соглашению с руководством клуба по вопросу нового контракта.

Читай также: Бавария провела предварительные переговоры с главным тренером Тоттенхэма

По информации The Telegraph, бельгиец хочет заключить контракт сроком на три года с повышением зарплаты. Дембеле рассчитывает получать 100 тысяч фунтов в неделю (около 114 тысяч евро) вместо 80 тысяч фунтов (около 91 тысячи евро), которые он зарабатывает сейчас.

Однако президент Тоттенхэма Даниэль Леви не готов выплачивать 30-летнему хавбеку такую зарплату из-за его плохой статистики в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может подписать игрока Тоттенхэма, на которого нацелился Реал.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Мусса Дембеле, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, контракт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь