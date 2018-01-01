Игрок Тоттенхэма не может выбить у клуба новый контракт с повышением зарплаты

Мусса Дембеле никак не может достигнуть компромисса с Тоттенхэмом.

Полузащитник Тоттенхэма Мусса Дембеле не может прийти к соглашению с руководством клуба по вопросу нового контракта.

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По информации The Telegraph, бельгиец хочет заключить контракт сроком на три года с повышением зарплаты. Дембеле рассчитывает получать 100 тысяч фунтов в неделю (около 114 тысяч евро) вместо 80 тысяч фунтов (около 91 тысячи евро), которые он зарабатывает сейчас.

Однако президент Тоттенхэма Даниэль Леви не готов выплачивать 30-летнему хавбеку такую зарплату из-за его плохой статистики в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может подписать игрока Тоттенхэма, на которого нацелился Реал.

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