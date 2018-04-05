Лукаку сгонял в магазин за зубной пастой на красно-черном Rolls-Royce

Нападающий Манчестер Юнайтед прокатился на своем роскошном автомобиле в маркет.

Ромелу Лукаку сгонял в магазин на своем Rolls-Royce thesun.co.uk/

Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку был замечен за рулем своего шикарного Rolls-Royce около супермаркета Tesco.

Читай также: Звездный игрок Арсенала купил элитный дом в Лондоне за 18 миллионов евро

Бельгиец припарковал авто у маркета. Спустя некоторое время футболиста заметили выходящим из магазина с небольшими покупками. В руках у Лукаку была зубная паста и мед.

Ромелу Лукаку с покупками thesun.co.uk/



Читай также: Игрок Барселоны сравнил себя с крутым авто, который находится в сборке

Роскошный автомобиль футболиста легко узнать. В декабре бельгиец специально перекрасил его в черно-красные цвета, которые символизируют манкунианский клуб. Rolls-Royce Лукаку стоит 250 тысяч фунтов (около 285 тысяч евро).

Rolls-Royce Ромелу Лукаку thesun.co.uk/

Ранее сообщалось, что форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку забил свой 200-й гол в карьере.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.