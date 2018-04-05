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Лукаку сгонял в магазин за зубной пастой на красно-черном Rolls-Royce

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Нападающий Манчестер Юнайтед прокатился на своем роскошном автомобиле в маркет.
Ромелу Лукаку сгонял в магазин на своем Rolls-Royce
Ромелу Лукаку сгонял в магазин на своем Rolls-Royce
thesun.co.uk/

Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку был замечен за рулем своего шикарного Rolls-Royce около супермаркета Tesco.

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Бельгиец припарковал авто у маркета. Спустя некоторое время футболиста заметили выходящим из магазина с небольшими покупками. В руках у Лукаку была зубная паста и мед.

Ромелу Лукаку с покупками
Ромелу Лукаку с покупками
thesun.co.uk/


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Роскошный автомобиль футболиста легко узнать. В декабре бельгиец специально перекрасил его в черно-красные цвета, которые символизируют манкунианский клуб. Rolls-Royce Лукаку стоит 250 тысяч фунтов (около 285 тысяч евро).

Rolls-Royce Ромелу Лукаку
Rolls-Royce Ромелу Лукаку
thesun.co.uk/

Ранее сообщалось, что форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку забил свой 200-й гол в карьере.

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Теги: Ромелу Лукаку, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, Rolls-Royce
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ANDREICH    05.04.2018, 10:55
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