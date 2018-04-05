Лукаку сгонял в магазин за зубной пастой на красно-черном Rolls-Royce
Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку был замечен за рулем своего шикарного Rolls-Royce около супермаркета Tesco.
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Бельгиец припарковал авто у маркета. Спустя некоторое время футболиста заметили выходящим из магазина с небольшими покупками. В руках у Лукаку была зубная паста и мед.
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Роскошный автомобиль футболиста легко узнать. В декабре бельгиец специально перекрасил его в черно-красные цвета, которые символизируют манкунианский клуб. Rolls-Royce Лукаку стоит 250 тысяч фунтов (около 285 тысяч евро).
Ранее сообщалось, что форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку забил свой 200-й гол в карьере.
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