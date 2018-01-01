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Мхитарян назвал главную причину перехода из МЮ в Арсенал

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Генрих Мхитарян хотел играть в атакующий футбол, которого не давал Жозе Моуринью.
Генрих Мхитарян
Генрих Мхитарян
instagram.com/micki_taryan/

Полузащитник Генрих Мхитарян, который совершил трансфер из Манчестер Юнайтед в Арсенал этой зимой, рассказал о преимуществах игры в новой команде.

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"Когда я узнал, что мной интересуется Арсенал, я сказал: да, я хочу перейти. Я не думал дважды. Для меня было важно перейти в команду, которая показывает атакующий футбол.

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У меня отличный старт в Лондоне. Я скучал по атакующей игре. Я пришел в Арсенал потому, что Венгер хотел видеть меня в команде, а не потому, что ему нужно было заменить Санчеса. Мы ведь разные игроки, у нас разные умения и навыки. Я сделаю все возможное для Арсенала", - приводит слова Мхитаряна FourFourTwo.

Армянин провел 11 матчей в составе Арсенала, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Генрих Мхитарян поспособствовал решению Пьер-Эмерика Обамеянга перейти в Арсенал.

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Теги: Генрих Мхитарян, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол
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