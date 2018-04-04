Челси может заменить Конте на главного тренера Монако
Руководство Челси рассматривает кандидатуру главного тренера Монако Леонарду Жардима в качестве возможной замены Антонио Конте.
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Как сообщает Yahoo! Sport, "синие" уже сделали предварительный запрос относительно контракта португальца с Монако. Отступные за 43-летнего специалиста составляют 7,5 миллионов евро, соглашение рассчитано до 2020 года.
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Ранее СМИ называли преемниками на должность Конте экс-тренера Барселоны Луиса Энрике и бывшего наставника Боруссии Д Томаса Тухеля.
Напомним, стала известна сумма компенсации, которую получит Антонио Конте в случае разрыва контракта.
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