Челси может заменить Конте на главного тренера Монако

Леонарду Жардим может возглавить Челси в конце сезона.

Руководство Челси рассматривает кандидатуру главного тренера Монако Леонарду Жардима в качестве возможной замены Антонио Конте.

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Как сообщает Yahoo! Sport, "синие" уже сделали предварительный запрос относительно контракта португальца с Монако. Отступные за 43-летнего специалиста составляют 7,5 миллионов евро, соглашение рассчитано до 2020 года.

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Ранее СМИ называли преемниками на должность Конте экс-тренера Барселоны Луиса Энрике и бывшего наставника Боруссии Д Томаса Тухеля.

Напомним, стала известна сумма компенсации, которую получит Антонио Конте в случае разрыва контракта.

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