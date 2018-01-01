Де Брюйне отдал свой голос Салаху в борьбе за звание лучшего игрока АПЛ

Хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне проголосовал за своего основного конкурента.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне уже принял участие в голосовании за звание лучшего игрока чемпионата Англии нынешнего сезона.

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По информации Daily Mail, хавбек отдал голос своему основному конкуренту в борьбе за эту награду - игроку Ливерпуля Мохамеду Салаху.

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В текущем сезоне Де Брюйне провел 31 матч в Премьер-лиге, забил 7 голов и отдал 16 результативных передач. Салах провел столько же встреч в чемпионате Англии, забил 29 голов и отдал 9 голевых передач.

Напомним, полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне считает себя лучшим игроком АПЛ.

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