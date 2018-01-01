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Челси предложит Азару 300 тысяч фунтов в неделю - СМИ

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Руководство Челси готово сделать Эдену Азару предложение по новому контракту.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Челси пытается удержать в составе команды полузащитника Эдена Азара и готово предложить ему новый контракт с улучшенными финансовыми условиями.

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Как сообщает Daily Mail, из-за интереса со стороны Реала "синие" готовы предложить хавбеку 300 тысяч фунтов в неделю (около 344 тысяч евро), что сделает бельгийца самым высокооплачиваемым игроком Челси.

На данный момент зарплата Азара составляет 200 тысяч фунтов в неделю (около 230 тысяч евро).

Ранее сообщалось, что игрок Челси Эден Азар отложил переговоры с Челси из-за возможного трансфера в Реал.

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Теги: Эден Азар, Челси, чемпионат Англии по футболу, футбол, контракт
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