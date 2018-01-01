Шутки: Игроки Манчестер Сити постоянно подкалывают одного из партнеров
Футболисты Манчестер Сити придумали новое правило для игроков - пару раз в неделю они должны придумать новый розыгрыш для полузащитника Бернарду Силвы.
На 1-е апреля его подкололи Яя Туре и Эдерсон, которые бросили португальца в бассейн:
1. Bernardo Silva getting launched into a pool.pic.twitter.com/4s6qlnwkvX— • (@Beardamendi) 1 квітня 2018 р.
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На этом шутки не закончились - Бенжамен Менди подвесил обувь Бернарду под потолком:
2. Bernardo getting his shoes tied to the roof.pic.twitter.com/DPJ5UqzAsS— • (@Beardamendi) 1 квітня 2018 р.
Разыгрывать хавбека принялся даже наш Александр Зинченко совместно с Габриэлом Жезусом:
3. Bernardo struggling to escape from Gabriel Jesus and Zinchenko.pic.twitter.com/BmDX6n75P0— • (@Beardamendi) 1 квітня 2018 р.
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Кроме того, одноклубники на позволяют португальскому игроку сходить спокойно в туалет:
4. Bernardo getting harassed in the bogs. pic.twitter.com/A5vYizXTxG— • (@Beardamendi) 1 квітня 2018 р.
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А недавно Фернандиньо и Эдерсон придумали новый прикол и разбили яйцо о голову Бернарду:
Ederson bullying Bernardo Silva 😂 #JusticeForBernardo pic.twitter.com/8D5HI23Had— Brazil Football 🇧🇷 (@BrazilEdition2) 3 квітня 2018 р.
Ранее сообщалось, что защитник Барселоны Жерар Пике рассказал, как игроки сборной Испании троллят друг друга в общем чате.
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