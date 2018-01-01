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Шутки: Игроки Манчестер Сити постоянно подкалывают одного из партнеров

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Бернарду Силва стал объектом издевательств со стороны игроков Манчестер Сити.
Бернарду Силва
Бернарду Силва
Getty Images

Футболисты Манчестер Сити придумали новое правило для игроков - пару раз в неделю они должны придумать новый розыгрыш для полузащитника Бернарду Силвы.

На 1-е апреля его подкололи Яя Туре и Эдерсон, которые бросили португальца в бассейн:

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На этом шутки не закончились - Бенжамен Менди подвесил обувь Бернарду под потолком:

Разыгрывать хавбека принялся даже наш Александр Зинченко совместно с Габриэлом Жезусом:

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Кроме того, одноклубники на позволяют португальскому игроку сходить спокойно в туалет:

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А недавно Фернандиньо и Эдерсон придумали новый прикол и разбили яйцо о голову Бернарду:

Ранее сообщалось, что защитник Барселоны Жерар Пике рассказал, как игроки сборной Испании троллят друг друга в общем чате.

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Теги: Бернарду Силва, Александр Зинченко, Бенджамен Менди, Яя Туре, Эдерсон, Габриэл Жезус, Фернандиньо, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, прикол, шутки
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