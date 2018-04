Шутки: Игроки Манчестер Сити постоянно подкалывают одного из партнеров

Бернарду Силва стал объектом издевательств со стороны игроков Манчестер Сити.

Футболисты Манчестер Сити придумали новое правило для игроков - пару раз в неделю они должны придумать новый розыгрыш для полузащитника Бернарду Силвы.

На 1-е апреля его подкололи Яя Туре и Эдерсон, которые бросили португальца в бассейн:

1. Bernardo Silva getting launched into a pool.pic.twitter.com/4s6qlnwkvX — • (@Beardamendi) 1 квітня 2018 р.

На этом шутки не закончились - Бенжамен Менди подвесил обувь Бернарду под потолком:

2. Bernardo getting his shoes tied to the roof.pic.twitter.com/DPJ5UqzAsS — • (@Beardamendi) 1 квітня 2018 р.

Разыгрывать хавбека принялся даже наш Александр Зинченко совместно с Габриэлом Жезусом:

3. Bernardo struggling to escape from Gabriel Jesus and Zinchenko.pic.twitter.com/BmDX6n75P0 — • (@Beardamendi) 1 квітня 2018 р.

Кроме того, одноклубники на позволяют португальскому игроку сходить спокойно в туалет:

А недавно Фернандиньо и Эдерсон придумали новый прикол и разбили яйцо о голову Бернарду:

Ранее сообщалось, что защитник Барселоны Жерар Пике рассказал, как игроки сборной Испании троллят друг друга в общем чате.

