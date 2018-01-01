Защитник Ливерпуля получил травму бедра и выбыл до конца сезона

Жоэль Матип травмировал бедро в матче чемпионата Англии.

Ливерпуль на выезде обыграл Кристал Пэлас со счетом 2:1 в матче 32-го тура чемпионата Англии.

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Во время матча защитник “красных“ Жоэль Матип получил травму, однако сумел доиграть до конца встречи. Послематчевое обследование выявило у 26-летнего футболиста травму бедра и теперь ему потребуется операция.

Как сообщает официальный сайт Ливерпуля, Матип вероятно пропустит остаток сезона.

Ранее сообщалось, что лидер Ливерпуля Мохамед Салах провел переговоры с Реалом и назвал условия, на которых он согласен совершить переход.

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