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Защитник Ливерпуля получил травму бедра и выбыл до конца сезона

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Жоэль Матип травмировал бедро в матче чемпионата Англии.
Жоэль Матип
Жоэль Матип
Getty Images

Ливерпуль на выезде обыграл Кристал Пэлас со счетом 2:1 в матче 32-го тура чемпионата Англии.

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Во время матча защитник “красных“ Жоэль Матип получил травму, однако сумел доиграть до конца встречи. Послематчевое обследование выявило у 26-летнего футболиста травму бедра и теперь ему потребуется операция.

Как сообщает официальный сайт Ливерпуля, Матип вероятно пропустит остаток сезона.

Ранее сообщалось, что лидер Ливерпуля Мохамед Салах провел переговоры с Реалом и назвал условия, на которых он согласен совершить переход.

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Теги: Жоэль Матип, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол, травма
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