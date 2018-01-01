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Манчестер Юнайтед проведет предсезонный тур в США

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"Красные дьяволы" рассказали о своих планах в межсезонье.
Манчестер Юнайтед проведет предсезонный сбор в США
Манчестер Юнайтед проведет предсезонный сбор в США
Getty Images

На официальном сайте Манчестер Юнайтед были опубликованы планы команды во время предсезонной подготовки. Манкунианцы отправятся в США, где проведут пять выставочных матчей, в том числе и в рамках товарищеского International Champions Cup.

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На данный момент известны два соперника манкунианцев. 19 июля англичане сыграют с мексиканским клубом Америка из Лиги МХ в Аризоне на стадионе университета Финикса, а через три дня “красные дьяволы“ встретятся с клубом из MLS Сан-Хосе Эртквейкс в Калифорнии.

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Остальные соперники Манчестер Юнайтед будут известны позже. Команда второй год подряд проводит свой предсезонный тур в США.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов выкупить у Барселоны защитника за 60 миллионов евро.

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Теги: Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, межсезонье, предсезонка, США
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