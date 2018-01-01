Де Брюйне считает себя лучшим игроком АПЛ

Игрок Манчестер Сити считает, что заслужил награду АПЛ.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне оценил свою игру в текущем сезоне и ответил на вопрос о сравнении его с игроком Ливерпуля Мохамедом Салахом.

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“В футболе у каждого свое мнение, которое зависит от ожиданий людей. В этом сезоне Салах показал невероятные голевые показатели. Но я не уверен, что нас можно сравнивать, особенно по статистике. Я играл с Эвертоном на позиции опорного хавбека, как можно сравнить меня с форвардом?

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Если говорить о награде лучшему игроку АПЛ, то было бы здорово для меня и для команды получить ее. Я ее заслужил, ведь я стабильно выступаю в этом сезоне. Честно, я сам не ожидал, что буду настолько хорош. Ни в одной игре мой уровень не вызывал вопросы, я этим доволен“, - приводит слова Де Брюйне Goal.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает, что Кевин Де Брюйне может выиграть Золотой мяч.

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