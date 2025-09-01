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Гюндоган назвал Гвардиолу самым одержимым тренером

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Илкай Гюндоган своеобразно похвалил наставника Манчестер Сити.
Илкай Гюндоган и Хосеп Гвардиола
Илкай Гюндоган и Хосеп Гвардиола
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган поделился своим мнением относительно главного тренера команды Хосепа Гвардиолы. Футболист рассказал, каким образом он выжимает максимум из игроков.

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“У Пепа есть четкое видение футбола, у него ясная философия, которую он реализует любой ценой. Он строит команду в соответствии с этой философией. Его основополагающие принципы - доминирующий стиль игры, техничный футбол и внимательность игроков к мельчайшим деталям.

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Гвардиола упрощает игру для команды и лично для меня. В этом смысле я никогда не сталкивался со столь одержимым тренером, в хорошем смысле этого слова. Он обладает всеми качествами, которые нужны тренеру. И он сам играл на высоком уровне и знает, как реагируют футболисты.

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Все эти качества делают Пепа одним из лучших тренеров в мире, хотя, может быть, и самым лучшим. Именно поэтому подавляющее число футболистов хотят работать с Гвардиолой“, - приводит слова Гюндогана официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола забрал домой четырех котят из приюта, которые успокаивают его вне футбольного поля.

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Теги: Илкай Гюндоган, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол
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