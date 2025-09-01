Гюндоган назвал Гвардиолу самым одержимым тренером

Илкай Гюндоган своеобразно похвалил наставника Манчестер Сити.

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган поделился своим мнением относительно главного тренера команды Хосепа Гвардиолы. Футболист рассказал, каким образом он выжимает максимум из игроков.

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“У Пепа есть четкое видение футбола, у него ясная философия, которую он реализует любой ценой. Он строит команду в соответствии с этой философией. Его основополагающие принципы - доминирующий стиль игры, техничный футбол и внимательность игроков к мельчайшим деталям.

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Гвардиола упрощает игру для команды и лично для меня. В этом смысле я никогда не сталкивался со столь одержимым тренером, в хорошем смысле этого слова. Он обладает всеми качествами, которые нужны тренеру. И он сам играл на высоком уровне и знает, как реагируют футболисты.

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Все эти качества делают Пепа одним из лучших тренеров в мире, хотя, может быть, и самым лучшим. Именно поэтому подавляющее число футболистов хотят работать с Гвардиолой“, - приводит слова Гюндогана официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола забрал домой четырех котят из приюта, которые успокаивают его вне футбольного поля.

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