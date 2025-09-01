Вратарь МЮ продлит контракт с клубом на пять лет - СМИ

Давид Де Хеа планирует надолго задержаться в Манчестер Юнайтед.

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа близок к подписанию нового контракта с клубом. Об этом сообщает The Sun.

Читай также: Голкипер МЮ - об Ибрагимовиче: Иногда Богам нужны новые вызовы

По информации источника, до начала ЧМ-2018 будет официально объявлено о продлении соглашения. Контракт будет рассчитан на пять лет - до лета 2023 года, а оклад испанца составит 350 тысяч фунтов в неделю (около 400 тысяч евро).

В текущем сезоне 27-летний голкипер провел 31 матч за Манчестер Юнайтед в чемпионате Англии.

Ранее сообщалось, что легендарный игрок "красных дьяволов" Гари Невилл считает, что только Давид Де Хеа является игроком мирового уровня в Манчестер Юнайтед.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.