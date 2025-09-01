Стала известна сумма компенсации, которую получит Конте в случае разрыва контракта

Челси должен заплатить 9 миллионов евро Антонио Конте, если разорвет с ним контракт.

Главный тренер Челси Антонио Конте не собирается уходить со своей должности по собственному желанию.

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По информации The Telegraph, если “синие“ решат разорвать контракт с 48-летним специалистом, то они обязаны будут выплатить ему компенсацию в размере 9 миллионов евро.

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При этом возможен вариант, согласно которому даже в случае увольнения Конте будет продолжать получать зарплату до истечения срока действия контракта либо до того момента, пока он не найдет себе новую команду.

Как сообщает источник, кандидатами на эту должность являются Луис Энрике и Томас Тухель.

Напомним, в матче 32-го тура АПЛ Тоттенхэм обыграл Челси со счетом 3:1. Отмечалось, что после поражения Антонио Конте напомнил, что два года назад “синие“ финишировали на 10-й строчке в турнирной таблице.

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