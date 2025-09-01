Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стала известна сумма компенсации, которую получит Конте в случае разрыва контракта

Комментариев: 0
Челси должен заплатить 9 миллионов евро Антонио Конте, если разорвет с ним контракт.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Главный тренер Челси Антонио Конте не собирается уходить со своей должности по собственному желанию.

Читай также: Форвард Интера получил предложение от Челси

По информации The Telegraph, если “синие“ решат разорвать контракт с 48-летним специалистом, то они обязаны будут выплатить ему компенсацию в размере 9 миллионов евро.

Читай также: Экс-тренер Барселоны в скором времени подпишет контракт с Челси - СМИ

При этом возможен вариант, согласно которому даже в случае увольнения Конте будет продолжать получать зарплату до истечения срока действия контракта либо до того момента, пока он не найдет себе новую команду.

Как сообщает источник, кандидатами на эту должность являются Луис Энрике и Томас Тухель.

Напомним, в матче 32-го тура АПЛ Тоттенхэм обыграл Челси со счетом 3:1. Отмечалось, что после поражения Антонио Конте напомнил, что два года назад “синие“ финишировали на 10-й строчке в турнирной таблице.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Антонио Конте, Челси, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, контракт, компенсация
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь