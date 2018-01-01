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Вест Бромвич отправил в отставку главного тренера

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Алан Пардью был уволен с поста главного тренера Вест Бромвича.
Алан Пардью
Алан Пардью
Getty Images

Алан Пардью, который занимал должность главного тренера Вест Бромвича, был уволен с поста.

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Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение между специалистом и "дроздами" было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Даррен Мур.

После 32-х туров чемпионата Англии Вест Бромвич замыкает турнирную таблицу АПЛ, имея в своем активе 20 очков.

Ранее сообщалось, что игроку Вест Бромвича вернули капитанскую повязку, отобранную у него после угона такси.

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Теги: Алан Пардью, Вест Бромвич, чемпионат Англии по футболу, футбол, увольнение
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