Вест Бромвич отправил в отставку главного тренера

Алан Пардью был уволен с поста главного тренера Вест Бромвича.

Алан Пардью, который занимал должность главного тренера Вест Бромвича, был уволен с поста.

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Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение между специалистом и "дроздами" было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Даррен Мур.

После 32-х туров чемпионата Англии Вест Бромвич замыкает турнирную таблицу АПЛ, имея в своем активе 20 очков.

Ранее сообщалось, что игроку Вест Бромвича вернули капитанскую повязку, отобранную у него после угона такси.

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