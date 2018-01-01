Лидер Ливерпуля провел переговоры с Реалом - СМИ

Мохамед Салах выдвинул руководству Реала свои условия.

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах провел переговоры с представителями Реала, утверждает Don Balon.

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По информации источника, египтянин предложил "сливочным" свои условия - он потребовал гарантированное место в стартовом составе команды и улучшенные финансовые условия. Футболист рассчитывает стать вторым самым высокооплачиваемым игроком Королевского клуба после Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что руководство Ливерпуля не собирается продавать Мохамеда Салаха в летнее трансферное окно.

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