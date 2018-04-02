Погба - о скамейке запасных: Я уважаю любой выбор Моуринью

Поль Погба заверил, что у него нет проблем с наставником Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба утверждает, что у него нет конфликта с главным тренером команды Жозе Моуринью.

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"Жозе Моуринью - мой тренер, и он отличный тренер. Я уважаю любой выбор Моуринью. Да, в последнее время я играю меньше, раньше со мной подобного не было. Я всегда играл по 90 минут в матче и никогда не сидел на скамейке запасных. Но сейчас имеем то, что имеем. Уверен, что эта ситуация может сделать меня сильнее", - приводит слова Погба ESPN.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба покрасил волосы в желто-синий цвет перед матчем с Россией.

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