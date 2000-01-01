Манчестер Юнайтед готов выкупить у Барселоны защитника за 60 миллионов евро

Манкунианцы готовы активировать опцию выкупа Самуэля Умтити.

Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно планирует усилить оборону и рассматривает возможность приобретения центрального защитника Барселоны Самуэля Умтити и левого защитника Ювентуса Алекса Сандро, сообщает The Times.

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Отступные за игрока “сине-гранатовых“ составляют 60 миллионов евро, и Манчестер Юнайтед готов заплатить эту сумму. Кроме того, манкунианцы готовы платить Умтити 9 миллионов евро в год. За игрока Ювентуса “красным дьяволам“ придется заплатить минимум 57 миллионов евро.

Напомним, игрок Барселоны Самуэль Умтити отказался продлевать контракт с клубом из-за финансовых условий. Отмечалось, что руководство клуба уже присмотрело игроков на его замену.

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