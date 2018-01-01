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Нелепый гол из пятого дивизиона Англии, который забили из-за того, что защитник сдался

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Матч пятого дивизиона чемпионата Англии имел самую фееричную развязку.

Уокинг принимал Маклсфилд Таун в матче пятого дивизиона чемпионата Англии. На 94-й минуте встрече счет был 2:2, и гости провели атаку. Форвард пробил по воротам, однако мяч застрял в луже грязи и не залетел в сетку.

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Ближе всех к мячу был защитник Джоуи Джонс, который мог бы спасти команду и выбить мяч. Однако футболист в момент удара форварда схватился за голову и отвернулся от ворот, не увидев, что мяч остановился. Этим воспользовался полузащитник Маклсфилда Дэниел Уайтхэд, который забил гол.

Ранее сообщалось, что форвард Златан Ибрагимович вернулся в расположение МЮ, чтобы заставить Байи ответить за свои слова.

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Теги: Англия, футбол, видео, гол, прикол
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