Конте: Два года назад Челси финишировал десятым

Наставник Челси Антонио Конте прокомментировал поражение от Тоттенхэма.

В матче 32-го тура чемпионата Англии Челси на своем поле проиграл Тоттенхэму со счетом 1:3. После поединка главный тренер “синих“ Антонио Конте дал свои комментарии относительно этого поражения.

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“На нашей уверенности сказался гол в конце первого тайма. Мы заслуживали вести 2:0, но это футбол. И Эриксен забил фантастический гол. После перерыва мы пытались забить, но Тоттенхэм действовал четче. В этом сезоне мы не настолько точны, вот и проиграли.

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Да, Мозес потерял мяч и счет стал 1:1, такое случается, но мы должны быть едины в этой ситуации и не будем перекладывать вину на игрока. Мы упустили возможность сократить отставание от Тоттенхэма.

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Впереди 7 матчей и мы будем пытаться попасть в топ-4. По итогам сезона команда заканчивает на том месте, которого заслуживает. В Англии непросто бороться за титул. Мы выиграли в том сезоне. Возможно, сейчас нам нужно усилить команду. Не забывайте, два года назад Челси финишировал десятым“, - приводит слова Конте BBC.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Барселоны Луис Энрике в скором времени подпишет контракт с Челси и возглавит команду.

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