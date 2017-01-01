Челси – Тоттенхэм 1:3 видео голов и обзор матча АПЛ

Челси на Стэмфорд Бридж крупно проиграл Тоттенхэму.

В матче 32-го тура чемпионата Англии Челси на своем поле принимал Тоттенхэм. Победа “шпор“ позволила им оторваться от “синих“ на 8 очков в турнирной таблице и приблизила их к завоеванию путевки в Лигу чемпионов.

Смотрите видео голов и обзор матча Челси - Тоттенхэм:

Челси – Тоттенхэм 1:3

Голы: Мората, 30 – Эриксен, 45+1, Алли, 62, 66

Челси: Кабальеро – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Мозес (Жиру, 82), Канте, Фабрегас, Алонсо (Эмерсон, 84) – Виллиан, Мората (Хадсон-Одои, 88), Азар

Тоттенхэм: Льорис – Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис – Дембеле, Дайер (Ваньяма, 81) – Ламела (Сиссоко, 88), Алли, Эриксен – Сон Хын Мин (Кейн, 74)

Предупреждение: Дэвис

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