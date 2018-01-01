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Зинченко до конца сезона должен доказать Гвардиоле свою полезность

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Будущее Александра Зинченко в Манчестер Сити находится под угрозой.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

В текущем сезоне полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко получил отличную возможность проявить себя благодаря травмам Бенджамина Менди и Фабиана Делфа. При этом, украинец занял непривычную для себя позицию левого защитника.

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Однако время для демонстрации своего таланта у Зинченко осталось в обрез - скоро травмированные игроки вернутся в строй. Как сообщает Manchester Evening News, до конца этого сезона Александр должен доказать главному тренеру “горожан“ Хосепу Гвардиоле, что он нужен команде. Если этого не случится, то футболист может покинуть клуб.

Напомним, эксперт Goal утверждает, что Александру Зинченко необходимо уйти из Манчестер Сити.

Отмечалось, что трансферная стоимость Александра Зинченко выросла на 1,5 миллиона евро.

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Теги: Александр Зинченко, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол
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