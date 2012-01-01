Легенда сборной Англии в 51 год в третий раз станет отцом

У Тедди Шерингема в скором времени родится третий ребенок.

Легендарный бывший нападающий сборной Англии Тедди Шерингем в 51 год станет отцом в третий раз. Об этом сообщает The Sun.

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Кристина Андриотис, жена экс-футболиста, которая младше его на 20 лет, ждет второго ребенка. Модель продемонстрировала свой животик на красной дорожке на Национальной кинопремии в Лондоне.

Тедди Шерингем и Кристина Андриотис ждут ребенка Getty Images

Тедди и Кристина встречаются с 2012 года, а в 2016 году влюбленные сыграли свадьбу. У них есть сын Джордж, который родился вне брака. Также у футболиста есть сын Чарли от первого брака, которому сейчас 29 лет.

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Экс-футболиста сборной Англии больше всего помнят по его выступлениям за Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм. В составе “красных дьяволов“ Шерингем трижды становился чемпионом Англии и один раз завоевал трофей Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос в третий раз стал отцом.

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