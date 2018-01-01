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Лидер Тоттенхэма может вернуться на поле в ближайшие дни

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Харри Кейн практически восстановился после травмы.
Харри Кейн
Харри Кейн
Getty Images

Форвард Тоттенхэма Харри Кейн получил травму лодыжки в матче против Борнмунта. Сообщалось, что нападающий выбыл из игры до мая.

Однако Кейн опережает график восстановления и, вероятно, попадет на лавку запасных в матче против Челси, который состоится в воскресенье, 1 апреля.

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"У нас еще есть несколько дней до матча и мы оценим состояние Кейна. Я не могу однозначно сказать, сыграет он или нет. Его восстановление проходит отлично, и даже если он не сыграет в эти выходные, то, возможно, вернется на поле через неделю", - приводит слова главного тренера Тоттенхэма Маурисио Почеттино Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Хамес Родригес посоветовал Баварии купить Харри Кейна, если из клуба уйдет форвард Роберт Левандовски.

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Теги: Харри Кейн, Тоттенхэм, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, футбол
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