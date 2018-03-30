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Эвертон хочет подать в суд на бывшего тренера команды

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Эвертон готов судиться с экс-тренером клуба Рональдом Куманом.
Рональд Куман
Рональд Куман
Getty Images

Эвертон собирается судиться с бывшим тренером клуба Рональдом Куманом и Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB) из-за подозрений в сговоре.

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Как сообщает Liverpool Echo, Эвертон расторг контракт с Куманом в октябре 2017 года на определенных условиях. Клуб обязался компенсировать Куману 90% зарплаты в том случае, если его оклад на новом месте работы будет составлять менее 10% от зарплаты в Эвертоне (6 миллионов фунтов в год - около 6,9 миллионов евро).

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На днях руководство Эвертона узнало, что Куман подписал контракт с KNVB и возглавил сборную Голландии. Его зарплата составит менее 10% от зарплаты в Эвертоне и мерсисайдцам необходимо компенсировать ему 90% зарплаты. Клуб подозревает, что Куман вступил в сговор с федерацией и готовит исковое заявление в суд по факту мошенничества.

Ранее сообщалось, что агентство известного футбольного агента подозревают в уклонении от уплаты налогов.

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Теги: Эвертон, Рональд Куман, чемпионат Англии по футболу, футбол, тренер, суд
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