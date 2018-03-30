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Экс-тренер МЮ: Гвардиола создал из Манчестер Сити машину

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Луи ван Гал оценил тренерские способности Хосепа Гвардиолы и Жозе Моуринью.
Луи ван Гал
Луи ван Гал
Getty Images

Бывший тренер Манчестер Юнайтед Луи ван Гал поделился своим мнением о работе, проделанной Хосепом Гвардиолой и Жозе Моуринью в чемпионате Англии.

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“Я не расстроен из-за того, что Манчестер Юнайтед возглавил Жозе Моуринью. Это один из самых больших клубов в мире и каждый хочет потренировать эту команду. Впрочем, он мог сделать это и с Челси. Он был на 13-м месте, я на четвертом. Но я не виню его.

А вот неправильным я считаю то, что Вудворд говорил мне: “Не слушай медиа, мы довольны твоей работой“. А затем я выиграл Кубок Англии и меня уволили.

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Лучшим тренером в АПЛ в данный момент является Пеп Гвардиола. Он создал из Манчестер Сити машину. Они показывают тот футбол, который я пытался привить МЮ. Но у Хосепа лучше игроки. У меня в “красных дьяволах“ этот процесс занял бы более длительное время, но мне его не дали“, - приводит слова ван Гала SportBild.

Ранее сообщалось, что голландский специалист Луи ван Гал хотел возглавить клуб из АПЛ, чтобы разобраться с Манчестер Юнайтед.

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Теги: Луи Ван Гал, Хосеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол
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