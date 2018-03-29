Гвардиола провел переговоры с Иско по поводу трансфера из Реала в Манчестер Сити

Хосеп Гвардиола лично заинтересован в подписании контракта с полузащитником Реала Иско.

Полузащитник мадридского Реала Иско в летнее трансферное окно может покинуть Испанию и стать игроком Манчестер Сити.

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Главный тренер “горожан“ Хосеп Гвардиола лично заинтересован в услугах футболиста и уже провел с ним беседу по поводу трансфера. Об этом сообщает Bleacher Report со ссылкой на El Chiringuito. Сам футболист никак не может получить место в основе Реала и не знает, как его получить.

Напомним, Манчестер Сити готов предложить Реалу 86 миллионов евро за трансфер Иско.

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