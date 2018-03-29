Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гвардиола провел переговоры с Иско по поводу трансфера из Реала в Манчестер Сити

Комментариев: 1
Хосеп Гвардиола лично заинтересован в подписании контракта с полузащитником Реала Иско.
Иско
Иско
Getty Images

Полузащитник мадридского Реала Иско в летнее трансферное окно может покинуть Испанию и стать игроком Манчестер Сити.

Читай также: Барселона предложит контракт Иско, если летом Реал подпишет Неймара - СМИ

Главный тренер “горожан“ Хосеп Гвардиола лично заинтересован в услугах футболиста и уже провел с ним беседу по поводу трансфера. Об этом сообщает Bleacher Report со ссылкой на El Chiringuito. Сам футболист никак не может получить место в основе Реала и не знает, как его получить.

Напомним, Манчестер Сити готов предложить Реалу 86 миллионов евро за трансфер Иско.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, Иско, Реал, чемпионат Испании по футболу, трансфер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  29.03.2018, 15:47
Оценка:  0
гость
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xako ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь