Венгер заболел и пропустил пресс-конференцию Арсенала

Наставник Арсенала пропустил пресс-конференцию перед матчем чемпионата Англии со Сток Сити.

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер из-за болезни пропустил пресс-конференцию перед игрой со Сток Сити.

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Вместо 68-летнего француза с журналистами общался помощник тренера Стив Боулд. Об этом сообщается на официальной страничке "канониров" в Twitter.

The boss is ill this morning, so it’s Steve Bould covering for him



You can watch our assistant manager’s press conference LIVE here 👉 https://t.co/fh4FyeG5tv pic.twitter.com/3TPliIcoSZ — Arsenal FC (@Arsenal) 29 марта 2018 г.

Арсенал встретится со Сток Сити в воскресенье, 1 апреля, в рамках 32-го тура чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что главный тренер Арсенала Арсен Венгер не собирается покидать должность в конце сезона.

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