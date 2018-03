Венгер заболел и пропустил пресс-конференцию Арсенала

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер из-за болезни пропустил пресс-конференцию перед игрой со Сток Сити.

Вместо 68-летнего француза с журналистами общался помощник тренера Стив Боулд. Об этом сообщается на официальной страничке "канониров" в Twitter.

The boss is ill this morning, so it’s Steve Bould covering for him



You can watch our assistant manager’s press conference LIVE here 👉 https://t.co/fh4FyeG5tv pic.twitter.com/3TPliIcoSZ