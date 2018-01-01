Венгер заболел и пропустил пресс-конференцию Арсенала
Наставник Арсенала пропустил пресс-конференцию перед матчем чемпионата Англии со Сток Сити.
Главный тренер Арсенала Арсен Венгер из-за болезни пропустил пресс-конференцию перед игрой со Сток Сити.
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Вместо 68-летнего француза с журналистами общался помощник тренера Стив Боулд. Об этом сообщается на официальной страничке "канониров" в Twitter.
The boss is ill this morning, so it’s Steve Bould covering for him— Arsenal FC (@Arsenal) 29 марта 2018 г.
You can watch our assistant manager’s press conference LIVE here 👉 https://t.co/fh4FyeG5tv pic.twitter.com/3TPliIcoSZ
Арсенал встретится со Сток Сити в воскресенье, 1 апреля, в рамках 32-го тура чемпионата Англии.
Ранее сообщалось, что главный тренер Арсенала Арсен Венгер не собирается покидать должность в конце сезона.
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