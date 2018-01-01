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Венгер заболел и пропустил пресс-конференцию Арсенала

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Наставник Арсенала пропустил пресс-конференцию перед матчем чемпионата Англии со Сток Сити.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер из-за болезни пропустил пресс-конференцию перед игрой со Сток Сити.

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Вместо 68-летнего француза с журналистами общался помощник тренера Стив Боулд. Об этом сообщается на официальной страничке "канониров" в Twitter.

Арсенал встретится со Сток Сити в воскресенье, 1 апреля, в рамках 32-го тура чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что главный тренер Арсенала Арсен Венгер не собирается покидать должность в конце сезона.

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Теги: Арсен Венгер, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол
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