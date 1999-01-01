Экс-игрок Манчестер Юнайтед принял решение завершить карьеру

Джон О’Ши летом повесит бутсы на гвоздь.

Ирландский защитник Сандерленда Джон О’Ши, который защищал цвета Манчестер Юнайтед с 1999 по 2011 год, решил завершить футбольную карьеру в конце этого сезона.

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Как сообщает The Times, 36-летний футболист планировал уйти из профессионального футбола после чемпионата мира, который пройдет летом в России, однако из-за того, что сборная Ирландии не сумела пробиться на турнир защитник решил повесить бутсы на гвоздь сразу после окончания сезона.

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За время, которое О’Ши провел в Манчестер Юнайтед, он 5 раз становился чемпионом Англии, 3 раза выиграл Кубок английской лиги, 4 раза завоевал Суперкубок Англии, по одному разу выигрывал Кубок Англии и Лигу чемпионов. Кроме того, в 2008 году в составе “красных дьяволов“ выиграл клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что легенда Челси Дидье Дрогба объявил о завершении карьеры осенью 2018 года.

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