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Ибрагимович вернулся в расположение МЮ, чтобы заставить Байи ответить за свои слова

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Златан Ибрагимович перед переездом в Америку решил поквитаться с Эриком Байи.
Златан Ибрагимович, Эрик Байи и Давид Де Хеа
Златан Ибрагимович, Эрик Байи и Давид Де Хеа
instagram.com/ericbailly24/

После того, как Златан Ибрагимович объявил об уходе из Манчестер Юнайтед на своей страничке в Instagram, защитник манкунианцев Эрик Байи матом попрощался с великим шведом.

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Форвард вернулся в расположение “красных дьяволов“, чтобы поговорить с бывшим партнером по команде.

“Что значит: Пошел ты?“, - спросил Ибрагимович у Байи. После этого футболисты рассмеялись, а защитник Манчестер Юнайтед выложил видео этого инцидента в Instagram.

 

Fuck offfffff @IAmZlatanIbrahimovic 💩😂😂😂 Thank you for everything, Legend.

Публикация от Eric Bailly (@ericbailly24)

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Отметим, что между футболистами отличные взаимоотношения и в подписи к видео Байи написал: “Спасибо за все, Легенда“. Кроме того, Ибрагимович и Байи часто подшучивали друг над другом в прошлом.

Ранее сообщалось, что шведский форвард Златан Ибрагимович снялся в рекламном ролике в образе статуи льва.

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Теги: Златан Ибрагимович, Эрик Байи, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, видео, прикол
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