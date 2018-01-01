Манчестер Сити предложит полузащитнику клуба новый контракт

Рахим Стерлинг может подписать новое соглашение с клубом в ближайшее время.

Контракт полузащитника Манчестер Сити Рахима Стерлинга истекает летом 2020 года. Руководство “горожан“ хочет продлить с 23-летним футболистом соглашение до конца текущего сезона.

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Как сообщает ESPN, клуб хочет предложить хавбеку 5-летний контракт, по которому он будет получать 220 тысяч фунтов в неделю (около 251 тысячи евро). Переговоры должны начаться в апреле.

По информации издания, главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассматривает Стерлинга как одного из ключевых игроков, с помощью которого он в будущем хочет строить игру команды.

Ранее сообщалось, что форвард Манчестер Сити Габриэл Жезус отказался продлевать контракт из-за низкого уровня заработной платы.

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