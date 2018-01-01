Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Манчестер Юнайтед готов купить у Баварии игрока за 60 миллионов долларов - СМИ

Комментариев: 0
Артуро Видаль может сменить клубную прописку ближайшим летом.
Артуро Видаль
Артуро Видаль
Getty Images

Манчестер Юнайтед хочет в летнее трансферное окно подписать звездного полузащитника Баварии Артуро Видаля. Агент хавбека Фернандо Фелисевич уже летал в Англию, где провел переговоры относительно возможного перехода.

Читай также: Фантастический гол звезды Баварии во время тренировки, который он забил рабоной

Как сообщает чилийское издание La Cuarta, "красные дьяволы" готовы заплатить за футболиста 60 миллионов долларов. 30-летнему футболисту предлагают контракт на 4 года с зарплатой 18 миллионов долларов в год.

В текущем сезоне Видаль провел 22 матча в чемпионате Германии, забил 6 голов и отдал 3 результативных передачи.

Напомним, сам Артуро Видаль не планировал покидать Баварию в ближайшее время.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, Артуро Видаль, Бавария, чемпионат Германии по футболу, футбол, трансфер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь