Манчестер Юнайтед готов купить у Баварии игрока за 60 миллионов долларов - СМИ

Артуро Видаль может сменить клубную прописку ближайшим летом.

Манчестер Юнайтед хочет в летнее трансферное окно подписать звездного полузащитника Баварии Артуро Видаля. Агент хавбека Фернандо Фелисевич уже летал в Англию, где провел переговоры относительно возможного перехода.

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Как сообщает чилийское издание La Cuarta, "красные дьяволы" готовы заплатить за футболиста 60 миллионов долларов. 30-летнему футболисту предлагают контракт на 4 года с зарплатой 18 миллионов долларов в год.

В текущем сезоне Видаль провел 22 матча в чемпионате Германии, забил 6 голов и отдал 3 результативных передачи.

Напомним, сам Артуро Видаль не планировал покидать Баварию в ближайшее время.

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