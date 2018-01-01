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Моуринью не отпустит Погба из Манчестер Юнайтед - источник

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Несмотря на непростые отношения с Полем Погба наставник МЮ хочет оставить его в команде.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

В СМИ неоднократно сообщали о том, что между главным тренером Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью и полузащитником Полем Погба напряженные взаимоотношения. В первую очередь это связано с тем, что по мнению наставника француз недостаточно отрабатывает в защите.

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Ходили слухи, что Погба покинет "красных дьяволов" в летнее трансферное окно. При этом Yahoo Sport UK утверждает, что Моуринью не хочет расставаться с 25-летним футболистом и намерен дать ему шанс в следующем сезоне.

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Как сообщает источник, португальский тренер считает, что Погба сможет привыкнуть к его стилю руководства и сможет беспрекословно выполнять тренерские установки.

Напомним, что одним из кандидатов на место Поля Погба в МЮ является игрок ПСЖ Марко Верратти.

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Теги: Поль Погба, Жозе Моуринью, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол
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