Жезус отказал Манчестер Сити в продлении контракта из-за низкого уровня зарплаты - СМИ

Бразильская звезда Манчестер Сити хочет зарабатывать больше, чем ему предложил Манчестер Сити.

Нападающий Манчестер Сити Габриэл Жезус недоволен условиями контракта, который ему предложил клуб, и отказался его подписывать.

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Как сообщает The Times, 20-летний бразилец был расстроен, что в соответствии с новым контрактом он будет получать 90 тысяч фунтов в неделю (около 103 тысяч евро). Футболист рассчитывает иметь оклад не меньше 100 тысяч фунтов в неделю (около 115 тысяч евро).

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По действующему соглашению, рассчитанному до 2021 года, Жезус зарабатывает 80 тысяч фунтов в неделю (около 91,6 тысяч евро). Нападающий не планирует возобновлять переговоры с клубом до окончания чемпионата мира, который пройдет летом в России.

Ранее сообщалось, что форвард Манчестер Сити Габриэл Жезус рассказал, как в 13 лет ему хотели сломать ноги.

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