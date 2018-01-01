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Жезус отказал Манчестер Сити в продлении контракта из-за низкого уровня зарплаты - СМИ

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Бразильская звезда Манчестер Сити хочет зарабатывать больше, чем ему предложил Манчестер Сити.
Габриэл Жезус (в центре)
Габриэл Жезус (в центре)

Нападающий Манчестер Сити Габриэл Жезус недоволен условиями контракта, который ему предложил клуб, и отказался его подписывать.

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Как сообщает The Times, 20-летний бразилец был расстроен, что в соответствии с новым контрактом он будет получать 90 тысяч фунтов в неделю (около 103 тысяч евро). Футболист рассчитывает иметь оклад не меньше 100 тысяч фунтов в неделю (около 115 тысяч евро).

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По действующему соглашению, рассчитанному до 2021 года, Жезус зарабатывает 80 тысяч фунтов в неделю (около 91,6 тысяч евро). Нападающий не планирует возобновлять переговоры с клубом до окончания чемпионата мира, который пройдет летом в России.

Ранее сообщалось, что форвард Манчестер Сити Габриэл Жезус рассказал, как в 13 лет ему хотели сломать ноги.

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Теги: Габриэл Жезус, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, контракт
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