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Игрок ПСЖ может заменить Погба в Манчестер Юнайтед

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Марко Верратти рассматривается как возможная замена для звездного хавбека Манчестер Юнайтед.
Марко Верратти
Марко Верратти
Getty Images

Между звездным полузащитником Манчестер Юнайтед Полем Погба и главным тренером команды Жозе Моуринью возник конфликт. Из-за этого начали ходить слухи, что в летнее трансферное окно французский футболист может покинуть “красных дьяволов“.

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Как сообщает The Mirror, манкунианцы уже нашли подходящую замену на место Поля. Руководство клуба заинтересовано в услугах хавбека ПСЖ Марко Верратти. Моуринью хочет осуществить этот трансфер и считает итальянца идеальной заменой, который без вопросов выполняет защитные функции, в отличии от Погба.

Необходимую сумму на подписание Верратти Манчестер Юнайтед собирается выручить с продажи Погба, однако англичане не исключают вариант обмена игроками с ПСЖ.

Напомним, полузащитник ПСЖ Марко Веррати планирует остаться в клубе.

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Теги: Поль Погба, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, Марко Верратти, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол
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