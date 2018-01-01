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Манчестер Сити предложит Реалу 86 миллионов евро за Иско - СМИ

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Мадридский Реал может выручить крупную сумму денег с продажи полузащитника.
Иско
Иско
Getty Images

Манчестер Сити проявляет интерес к полузащитнику Реала Иско и готов подписать с ним контракт в летнее трансферное окно.

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Как сообщает AS со ссылкой на The Sun, личную заинтересованность в этом переходе проявляет главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, который считает испанца одним из лучших игроков на этой позиции.

Манчестер Сити готов предложить Реалу 86 миллионов евро этим летом.

Ранее сообщалось, что каталонская Барселона предложит контракт хавбеку Иско в случае, если Реал подпишет Неймара в летнее трансферное окно.

Отмечалось, что всемирноизвестная компания Nike готова помочь Реалу купить Неймара.

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Теги: Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, контракт, Иско, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол
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