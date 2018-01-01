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Голкипер Челси не покинет клуб этим летом

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Тибо Куртуа заявил, что в следующем сезоне продолжит защищать цвета Челси.
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа
Getty Images

Вратарь Челси Тибо Куртуа сообщил, что в летнее трансферное окно не планирует менять клубную прописку.

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“По контракту у меня еще один сезон в Челси, и здесь я чувствую себя хорошо. В конце сезона мы вместе с руководством клуба обсудим мое дальнейшее будущее и варианты, которые у нас есть.

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Можно быть полностью спокойными - следующий сезон я проведу в Челси. Я горд выступать за "синих" и я хочу побеждать с этим клубом. Не важно, подпишу я новый контракт летом или через год, но впереди ЧМ-2018, и я отправлюсь туда с ясной головой“, - приводит слова Куртуа Sporza.

Напомним, голкипера Челси Тибо Куртуа высмеяли в сети после двух пропущенных голов между ног в матче с Барселоной.

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Теги: Тибо Куртуа, Челси, чемпионат Англии по футболу, футбол
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