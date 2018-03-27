Игрок Челси заявил, что никто не может сравниться с Месси

Эден Азар назвал лидера Барселоны невероятным.

Игрок Челси Эден Азар рассказал о положении дел в команде и заявил, что его нельзя сравнивать с великим форвардом Барселоны Лионелем Месси.

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“Челси проиграл несколько важных матчей в последнее время, но мы обыграли Лестер в четвертьфинале Кубка Англии и продолжаем бороться за титул. По итогам сезона мы надеемся занять четвертую строчку.

Я люблю играть “девятку“, но эта роль отличается от моей любимой “десятки“. Я не очень доволен нашей игрой против Манчестер Сити, мы не очень хорошо отработали в том матче. Но если я буду развиваться в новой для себя роли, то у нас все получится.

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Я похож на Месси? Нет, никто не может с ним сравниться. Он невероятен. У нас есть определенное сходство в небольшом росте и быстром беге, но он видит игру и оценивает ее абсолютно иначе“, - цитирует Азара L’Equipe.

Ранее сообщалось, что форвард Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси уделал полкоманды на тренировке и еще раз доказал, что он с другой планеты.

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