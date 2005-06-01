Фабрегас хотел бы вернуться в Арсенал в качестве тренера

Сеск Фабрегас мечтает однажды встать у руля Арсенала.

Полузащитник Челси Сеск Фабрегас, который в свое время защищал цвета Арсенала, на своей официальной страничке в Twitter отвечал на вопросы болельщиков.

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Один из фанатов спросил у футболиста, хотел бы он присоединиться к “канонирам“ в качестве тренера, если будет такая возможность.

Фабрегас коротко и ясно ответил фанату: “Конечно“.

Фабрегас ответил фанату на вопрос в Twitter twitter.com/cesc4official

30-летний испанец провел 303 матча в составе Арсенала. Вместе с “канонирами“ Фабрегас выиграл Кубок Англии в 2005 году и стал финалистом Лиги чемпионов в сезоне 2005/06.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Барселоны Луис Энрике в скором времени подпишет контракт с Челси.

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