Форвард Манчестер Сити после завершения контракта вернется в Аргентину

Серхио Агуэро планирует вернуться в родной аргентинский клуб Индепендьенте.

Аргентинский нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро рассказал о своих планах после завершения контракта с "горожанами".

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"Мой контракт с Сити рассчитан до 2020 года. Когда он закончится, я вернусь домой, в Индепендьенте", - приводит слова Агуэро Fox Sports.

В аргентинском клубе Агуэро выступал с 1997 за молодежную команду, а с 2003 по 2006 год выступал за основную команду.

Ранее сообщалось, что форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро напал на фаната Уигана из-за того, что тот плюнул в него.

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