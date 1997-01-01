Форвард Манчестер Сити после завершения контракта вернется в Аргентину
Серхио Агуэро планирует вернуться в родной аргентинский клуб Индепендьенте.
Аргентинский нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро рассказал о своих планах после завершения контракта с "горожанами".
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"Мой контракт с Сити рассчитан до 2020 года. Когда он закончится, я вернусь домой, в Индепендьенте", - приводит слова Агуэро Fox Sports.
В аргентинском клубе Агуэро выступал с 1997 за молодежную команду, а с 2003 по 2006 год выступал за основную команду.
Ранее сообщалось, что форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро напал на фаната Уигана из-за того, что тот плюнул в него.
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