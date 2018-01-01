Трансферная стоимость Зинченко выросла на 1,5 миллиона евро

Александр Зинченко в последнее время часто выходил на поле и неплохо себя проявлял, что обеспечило рост его стоимости.

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко подорожал на 1,5 миллиона евро по версии Transfermarkt.

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Трансферная стоимость 21-летнего футболиста возросла с 4,5 миллионов евро до 6 миллионов евро. Самый большой скачок в цене Зинченко наблюдался в январе 2016 года. Тогда он выступал за Уфу и его цена возросла с 650 тысяч евро до 4 миллионов.

Стоимость Александра Зинченко transfermarkt.com/

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Зинченко находится на 7-м месте в рейтинге самых дорогих украинских футболистов по версии портала Transfermarkt. На первом месте находится игрок дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко, стоимость которого составляет 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити и Наполи вели переговоры о трансфере Александра Зинченко без участия футболиста.

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