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Голкипер МЮ - об Ибрагимовиче: Иногда Богам нужны новые вызовы

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Давид Де Хеа прокомментировал уход Златана Ибрагимовича из Манчестер Юнайтед.
Давид Де Хеа и Златан Ибрагимович
Давид Де Хеа и Златан Ибрагимович
Getty Images

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа высказал свое мнение относительно ухода из состава команды великого шведского форварда Златана Ибрагимовича.

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"Иногда Богам нужны новые вызовы. Это было удовольствие играть с тобой, Златан!", - написал Де Хеа на своей страничке в Twitter.

Напомним, Манчестер Юнайтед разорвал контракт со Златаном Ибрагимовичем по обоюдному согласию.

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Теги: Давид Де Хеа, Златан Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол
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