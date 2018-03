Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа высказал свое мнение относительно ухода из состава команды великого шведского форварда Златана Ибрагимовича.

"Иногда Богам нужны новые вызовы. Это было удовольствие играть с тобой, Златан!", - написал Де Хеа на своей страничке в Twitter.

Sometimes Gods need new challenges. It's been a pleasure Zlatan! pic.twitter.com/iJEU5z7xuA