Давид Де Хеа прокомментировал уход Златана Ибрагимовича из Манчестер Юнайтед.

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа высказал свое мнение относительно ухода из состава команды великого шведского форварда Златана Ибрагимовича.

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"Иногда Богам нужны новые вызовы. Это было удовольствие играть с тобой, Златан!", - написал Де Хеа на своей страничке в Twitter.

Sometimes Gods need new challenges. It's been a pleasure Zlatan! pic.twitter.com/iJEU5z7xuA — David de Gea (@D_DeGea) 23 березня 2018 р.

Напомним, Манчестер Юнайтед разорвал контракт со Златаном Ибрагимовичем по обоюдному согласию.

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