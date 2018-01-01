Моуринью - о положении МЮ: Люди с мозгами знают, что у нас переходный период

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью ответил на критику в свой адрес.

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью считает, что клуб показывает хорошие результаты, если учитывать то, что манкунианцы находятся в процессе преобразования.

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“Конечно, я понимаю разочарование людей из-за вылета из Лиги чемпионов, но я не понимаю этого шквала критики. У всех великих клубов были подобные периоды в истории.

В АПЛ лишь один клуб лучше нас, который находится на вершине турнирной таблицы, а 18 остальных команд находятся позади нас. Безусловно, в будущем мы хотим, чтобы позади нас было 19 клубов, но сейчас это не так.

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Люди с мозгами, обладающие здравым смыслом знают, что у нас переходный период, они понимают, что такое спорт. Мы в процессе перестройки, и при этом занимаем второе место и боремся за кубок. Мы в хорошем положении“, - приводит слова Моуринью CNN.

Напомним, наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью планирует полностью перестроить состав команды в летнее трансферное окно.

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