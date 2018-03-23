Экс-тренер Барселоны в скором времени подпишет контракт с Челси - СМИ

Луис Энрике сменит на посту главного тренера Челси Антонио Конте.

После неудач в текущем сезоне руководство Челси приняло решение заменить Антонио Конте на должности главного тренера команды.

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Основной кандидатурой "синих" является бывший наставник Барселоны Луис Энрике, который уже отказывал Челси возглавить клуб в середине этого сезона. По информации Le Parisien, ПСЖ, который также заинтересован в услугах специалиста, приостановил переговоры из-за того, что Энрике близок к переезду в Англию. 47-летний коуч займет должность в конце сезона.

Напомним, на кандидатуре Луиса Энрике в качестве главного тренера ПСЖ настаивает форвард команды Неймар.

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