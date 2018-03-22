Ибрагимович покинул состав Манчестер Юнайтед

Великий шведский форвард объявил о своем уходе из манкунианского клуба.

Манчестер Юнайтед и Златан Ибрагимович по обоюдному согласию сторон разорвали контракт, сообщает официальный сайт клуба.

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“Мы хотим поблагодарить Златана за его вклад в команду и пожелать ему дальнейших успехов“, - говорится в заявлении пресс-службы Манчестер Юнайтед.

Знаменитый шведский форвард попрощался с болельщиками и командой на своей страничке в Instagram.

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“Все великие дела однажды подходят к своему завершению, и пришло мое время двигаться дальше после двух фантастических сезонов в Манчестер Юнайтед. Спасибо клубу, болельщикам, команде, тренеру, персоналу и всем тем, кто был со мной в этот период моей истории“, - написал Златан.

Ранее сообщалось, что главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью хочет полностью перестроить состав команды.

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