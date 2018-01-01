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Гениальный пенальти из Англии, который забил игрок дворовой команды

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Неизвестный игрок забил удивительный пенальти во дворе.

Социальные сети взорвало видео потрясающего пенальти, который исполнил какой-то парнишка во дворе.

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Никто не знает имя автора этого удара, как и неизвестно точное место, где развлекались футболисты, однако метка о геолокации на видео показывает, что действие происходило в городе Эштон-андер-Лин в Великобритании.

Стоит отметить, что в профессиональном футболе за такое исполнение 11-метрового удара судья назначил бы свободный удар.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар показал, как можно танцевать на одной ноге.

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Теги: Англия, видео, футбол, пенальти, прикол
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