Гениальный пенальти из Англии, который забил игрок дворовой команды

Неизвестный игрок забил удивительный пенальти во дворе.

Социальные сети взорвало видео потрясающего пенальти, который исполнил какой-то парнишка во дворе.

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Никто не знает имя автора этого удара, как и неизвестно точное место, где развлекались футболисты, однако метка о геолокации на видео показывает, что действие происходило в городе Эштон-андер-Лин в Великобритании.

Next training session sorted 😀 pic.twitter.com/5DZJGHPQBa — Lee Prince (@prinny68) 20 марта 2018 г.

Стоит отметить, что в профессиональном футболе за такое исполнение 11-метрового удара судья назначил бы свободный удар.

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