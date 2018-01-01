Санчес признал, что ожидал от себя большего в Манчестер Юнайтед

Алексис Санчес разочарован своими результатами, демонстрируемыми после перехода в Манчестер Юнайтед.

Форвард Алексис Санчес, который перешел в Манчестер Юнайтед в январе, рассказал, что недоволен своими выступлениями в новой команде.

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“Я всегда очень требователен к себе и поэтому я ожидал от себя большего в Манчестер Юнайтед. Конечно, трансфер получился очень резким. Я впервые сменил клуб в январе. Кроме того, у меня возникли проблемы в личной жизни, которые еще больше все усложнили.

Сложно было перестроиться после трансфера. Я даже сомневался в том, ехать ли мне в расположение сборной Чили и просил разрешения пропустить товарищеские матчи, но позже понял, что стоит выступить в составе национальной команды.

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В течение месяца я тренировался с Ибрагимовичем, он впечатлил меня уровнем своей игры. Мы много общаемся с ним, каждый день, и пьем вместе кофе“, - приводит слова Санчеса Daily Mail.

Источник сообщает, что Санчес не может прижиться в новой команде и держится отдельно от своих товарищей. После перехода в Манчестер Юнайтед чилиец сумел лишь раз поразить ворота соперников.

Напомним, бывший игрок Манчестер Юнайтед считает, что Алексис Санчес уже жалеет о своем трансфере в состав “красных дьяволов“.

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