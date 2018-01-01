Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Санчес признал, что ожидал от себя большего в Манчестер Юнайтед

Комментариев: 0
Алексис Санчес разочарован своими результатами, демонстрируемыми после перехода в Манчестер Юнайтед.
Алексис Санчес
Алексис Санчес
Getty Images

Форвард Алексис Санчес, который перешел в Манчестер Юнайтед в январе, рассказал, что недоволен своими выступлениями в новой команде.

Читай также: Санчес хочет исполнить мечту своего отца и завершить карьеру в Чили

“Я всегда очень требователен к себе и поэтому я ожидал от себя большего в Манчестер Юнайтед. Конечно, трансфер получился очень резким. Я впервые сменил клуб в январе. Кроме того, у меня возникли проблемы в личной жизни, которые еще больше все усложнили.

Сложно было перестроиться после трансфера. Я даже сомневался в том, ехать ли мне в расположение сборной Чили и просил разрешения пропустить товарищеские матчи, но позже понял, что стоит выступить в составе национальной команды.

Читай также: Ибрагимовича могут дисквалифицировать за сотрудничество с букмекерами

В течение месяца я тренировался с Ибрагимовичем, он впечатлил меня уровнем своей игры. Мы много общаемся с ним, каждый день, и пьем вместе кофе“, - приводит слова Санчеса Daily Mail.

Источник сообщает, что Санчес не может прижиться в новой команде и держится отдельно от своих товарищей. После перехода в Манчестер Юнайтед чилиец сумел лишь раз поразить ворота соперников.

Напомним, бывший игрок Манчестер Юнайтед считает, что Алексис Санчес уже жалеет о своем трансфере в состав “красных дьяволов“.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Алексис Санчес, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь